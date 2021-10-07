Volvo відкликає півмільйона автомобілів по всьому світу через дефектні подушок безпеки. Кампанія відкликання торкнеться седанів S60 і S80, що зійшли з конвеєрів з 2000 по 2009 рік, повідомляє Autoconsulting.

Відкликанню підлягають седани S60 і S80, у яких встановлені подушки безпеки шведської фірми AutoLiv і німецького бренду ZF. За словами фахівців, нештатное спрацьовування систем захисту може призвести до серйозних травм водіїв і пасажирів, аж до летального результату.

За даними фахівців Volvo, дані компоненти, перебуваючи в умовах підвищеної вологості, з часом починають руйнуватися, утворюючи дрібні частинки пилу, які можуть вплинути на роботу пиропатрона. При спрацьовуванні викидається механізму, порошинки здатні спалахнути, тим самим збільшивши тиск в подушці.

Подібне збіг обставин може привести до розриву металевих компонентів, оскільки яких здатні серйозно травмувати пасажирів автомобілів і навіть привести до смерті. Представник Volvo заявили, що вже зафіксували некоректне спрацьовування подушки безпеки, яке призвело до летального результату.

Відкликанню, яке почнеться в листопаді 2021 року, підлягають 460 769 автомобілів, випущених по всьому світу. Більше половини транспортних засобів, які візьмуть участь в сервісну кампанію, продані на території США.