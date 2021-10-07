В Афганістані у талібів скуповують американську зброю

Торговці зброєю в Афганістані скуповують у талібів американську зброю, яку до цього ті забрали в афганських солдат та перепродують цивільному населенню, повідомляє Букви.

Інформацію підтвердили три торговці зброєю в Кандагарі. Вони купували у талібів американські пістолети, боєприпаси, автомати, біноклі й окуляри нічного бачення. Десятки афганців відкрили власні магазини, де продають зброю.

У Пентагоні пояснили, що все сучасне озброєння було знищено до того, як американські війська залишили країну, але до цього моменту таліби вже захопили багато зброї. Таліби почали продавати зброю, тому що бойові дії в країні, в основному, закінчилися, і вона їм не потрібна.

Деякі торговці зброєю почали продавати її в Пакистан, бо там є попит.

З 2005 року Сполучені Штати надали афганським збройним силам не менше 18 мільярдів доларів на “обладнання і транспорт”, згідно зі звітом Спеціального генерального інспектора з відновлення Афганістану. Крім того, мільярди доларів було витрачено на навчання і технічне обслуговування.