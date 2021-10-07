У релігійній школі Афганістану стався вибух

У релігійній школі в афганській провінції Хост стався вибух, в результаті якого загинули семеро людей, повідомляє Лента.Ру.

Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ тимчасового уряду Афганістану, в медресі Мазхар аль-Улюм під час зборів студентів вибухнула ручна граната. За словами джерела, постраждали понад 15 осіб.

Раніше стало відомо, що недалеко від входу в розташовану в Кабулі мечеть Ідгах вибухнула бомба. Як мінімум дві людини загинули, і троє постраждали.

До цього повідомлялося про серію потужних вибухів в центральній частині Афганістану - в місті Чарикар, адміністративному центрі північної афганської провінції Парван. Населений пункт знаходиться приблизно за 70 кілометрів від афганської столиці Кабула.