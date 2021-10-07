У Чикаго підприємці масово беруть на роботу котів
Підприємці американського міста Чикаго масово влаштовують котів на роботу. І так вирішують проблему з гризунами, повідомляє ТСН.
"Люди викидають залишки сміття, доступні для щурів, і саме це їх приваблює. Крім того, зараз у місті будується багато нових будинків. Після будівництва чимало пацюків шукають нові будинки. І вони стають ще більш помітними", - говорить представник організації "Коти на роботі" Роб Кроудер.
Програма "Коти на роботі" заснувала місцева благодійна організація. Вона розшукує бездомних котів, і замість того, щоб чотириногих присипляти, віддають їх під опіку місцевим компаніям.
Обов'язок котів - ловити мишей. Від деяких вимагають просто їсти і спати.
"Феромони кота справді допомагають відлякувати щурів від власності. Тому просте їх існування на цьому місці фактично говорить щурам - вони більше не повинні перебувати на цій території", - стверджує представник організації Сара Лісс.
Власник пивоварні в Чикаго Вільям Харлі вже встиг відчути на собі переваги вусатих працівників. На його підприємстві дуже багато зерна і це як магніт для щурів.
"Уже в перший день після їх появи в нашій пивоварні щурів ми більше не бачили", - запевняє він.