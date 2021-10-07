У Чикаго підприємці масово беруть на роботу котів

Підприємці американського міста Чикаго масово влаштовують котів на роботу. І так вирішують проблему з гризунами, повідомляє ТСН.

"Люди викидають залишки сміття, доступні для щурів, і саме це їх приваблює. Крім того, зараз у місті будується багато нових будинків. Після будівництва чимало пацюків шукають нові будинки. І вони стають ще більш помітними" , - говорить представник організації "Коти на роботі" Роб Кроудер.

Програма "Коти на роботі" заснувала місцева благодійна організація. Вона розшукує бездомних котів, і замість того, щоб чотириногих присипляти, віддають їх під опіку місцевим компаніям.

Обов'язок котів - ловити мишей. Від деяких вимагають просто їсти і спати.

"Феромони кота справді допомагають відлякувати щурів від власності. Тому просте їх існування на цьому місці фактично говорить щурам - вони більше не повинні перебувати на цій території" , - стверджує представник організації Сара Лісс.

Власник пивоварні в Чикаго Вільям Харлі вже встиг відчути на собі переваги вусатих працівників. На його підприємстві дуже багато зерна і це як магніт для щурів.