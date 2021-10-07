"Дія" почала звинувачувати користувачів в установці підроблених додатків

Деякі користувачі програми "Дія" втратили на час можливість користуватися держпослугами. Портал просто перестає відкриватися на телефонах українців, повідомляє UBR.

Замість цього екрани смартфонів видають повідомлення з дивним вмістом під час спроби входу в додаток.

Зокрема, "Дія" почала звинувачувати користувачів в установці підробленого додатку на телефони. Для запуску українців просять встановити офіційну - "справжню" - версію програми через Google Play.

Зокрема, з таким повідомленням прямо в додатку можуть зіткнутися користувачі з новими смартфонами. Якщо видалити "Дію" і встановити її заново - проблема повинна зникнути.

"На новий телефон перебрався, і тут Дія чудить. Видалив і поставив заново, почала працювати. Але смішно" , - пише співзасновник і головний редактор сайту про техніку Gagadget Сергій Мітяєв.

Інші користувачі також відзначають, що аналогічна проблема виникає після скидання телефону до заводських налаштувань і відновлення даних пристрою з резервної копії.