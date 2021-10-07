Податок на старі авто: кому і скільки доведеться платити

В Україні Державна екологічна інспекція виступила за введення утилізаційного збору на старі автомобілі. Він може зачепити близько двох мільйонів авто, а його розмір за різними оцінками складе близько 100-200 євро, повідомляє Обозреватель.

Навіщо хочуть ввести плату за старі авто?

Середній вік машини в Україні становить 22,7 років, розповіли в пресслужбі Федерації роботодавців автомобільної галузі.

"Такі автомобілі є осередками шкідливих викидів в атмосферу, що відображається на здоров'я та якість життя громадян. Як наслідок, за показником смертності від забруднення повітря Україна входить до п'ятірки країн Європи" , – пояснюють в організації.

В результаті федерація об'єдналася з Державною екологічною інспекцією та разом виступили за введення платежів.

"Потрапляючи на звалища, вживані автомобілі викликають забруднення грунту свинцем, іржею, відпрацьованими маслами. В Україні лише 5% автовласників віддають свої машини на утилізацію. Протягом 2020 року утилізовано лише 13 тисяч авто. Решта забруднює навколишнє середовище на звалищах" , – цитують на сайті інспекції його главу Андрія Мальованого.

У світі існують різні моделі поводження з відходами. Понад 400 підприємств Європи щорічно переробляють близько 10 млн тонн металобрухту. Лідирує по переробці Німеччина, де утилізувати автомобіль можна на одному з 50 заводів країни. У країнах Європи утилізаційний збір сплачують або при покупці авто, або при його утилізації.

Скільки доведеться платити за старі авто?

Збір може коливатися в межах 100-200 євро, як в європейських країнах, заявив генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів і дилерів Олег Назаренко. За його словами, якщо частина деталей авто ще можна використовувати повторно – власнику можуть навіть виплатити компенсацію:

"В Європі, якщо ви віддаєте автомобіль на утилізацію в хорошому стані, і з нього знімають хороші запчастини, які можуть піти на вторинний ринок, тоді вам ще й заплатять. Якщо це повністю мотлох, тоді вам доведеться заплатити за утилізацію 100-150-200 євро".

Назаренко відзначає, в 2013-му році, коли утилізаційний збір було введено вперше, їх Асоціація виступала проти нього, адже це була фікція і автомобілі насправді не утилізували. Зараз же, якщо такий збір не буде черговим побором, а автомобілі будуть утилізувати насправді – їх Асоціація таку ініціативу тільки підтримає.

"В країні відбувається жах. – говорить Назаренко. – У мене в старому офісі у дворі стоять руїни (покинуті автомобілі, – ред.), Які просто займають місце. Згадайте ситуацію, коли в Святошинському районі Києва вибухнула стара закинута "Волга". При цьому, жителі нічого зробити не можуть. Адже якщо цю машину, яка іржава, без коліс, але на якій зберігся номер кузова, кудись вивезти і утилізувати, власник формально може подати заяву про викрадення автомобіля і людей посадять до в'язниці. З цим треба щось робити".

Які податки зараз потрібно платити за авто?

За діючими правилами податком обкладають не старі авто, які забруднюють повітря, а нові і дорогі. Так, раз на рік податок в розмірі 25 тис. грн платять ті машини, які що не досягли віку 5 років і коштують не менше 375 мінімалок (2,2 млн грн). Податкові зобов'язання хочуть розширити, але і цього недостатньо.

Без системи утилізації Україна ризикує перетворитися на звалище: в країну ввезли десятки тисяч авто на єврономерах, які не відповідають екологічним стандартам. І після поломки подіти такі машини нікуди: їх просто кидають у дворах.

З іншого ж боку, часто старими машинами володіють ті українці, у яких немає коштів на придбання нового авто. І якщо податок на утилізацію торкнеться тільки їх, це може боляче вдарити по гаманцях тих, хто бідніший.