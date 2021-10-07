В Україні з'явилися автобуси з Самарканда

На виставці City Trans and Parking 2021, яка пройде з 12 по 13 жовтня в столичному «Нивки Хол», відбудеться український дебют автобусів SAZ LE60 марки SamAUTO.﻿ Ці машини випускаються в Узбекистані на СП ТОВ «Самаркандский автомобільний завод», повідомляє Автоцентр.

Міська низькопідлогова модель SAZ LE60 (категорії M3, клас 1), довжиною 8065 мм вже сертифікована в Україні і розрахована для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями. Її загальна пасажиромісткість - 55+1 (місць для сидіння - 24+1).

У рух машину приводить 5,2-літровий турбодизель ISUZU 4HK1 E5CC потужністю 155 к. с., агрегатований з автоматичною 5-ступінчастою коробкою передач Allison 2100. Автобус оснащений пневмопідвіскою з функцією нахилу кузова на зупинках (ECAS).

Кузов пройшов електрофорезну обробку і відмінно захищений від корозії. У комплектацію входять світлодіодне табло маршрутовказувачі, рідинний передпусковий підігрівач, салонні опалювачі і водійське крісло Pilot з механічним подрессореваніем.