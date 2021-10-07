Віктор Павлік відвіз дружину та сина до Туреччини: перші враження

55-річний український артист Віктор Павлік разом з 27-річною дружиною Катериною Репяховою вперше вирушили за кордон з новонародженим сином Михайлом, чиє обличчя вони нещодавно показали публіці. Разом з 3,5 місячним малюком вони відпочивають в розкішному готелі в Туреччині, повідомляє РБК-Украина.

Першими враженнями та фото від дороги і відпочинку з дитиною дружина співака поділилася у своєму Instagram. За словами Каті, переліт пройшов непросто - маленький Міша не спав, і їм з Віктором довелося по черзі носити його на руках по проходу. Лише перед самою посадкою малюк заснув на 20 хвилин.

фото instagram.com/repyahovakate)

Також молода мама показала дорогу до готелю, де синочок також не став спати. Після чого пішли вже кадри з готелю - Репяхова показала Мишко в їх номері і кілька знімків на вулиці.

фото instagram.com/repyahovakate)

фото instagram.com/repyahovakate)

На відпочинку пара теж зіткнулася з проблемами - спочатку дитина довго не могла заснути через перезбудження, в результаті чого батьки теж не спали і були моторошно втомлені.

фото instagram.com/repyahovakate)

Пізніше графік трохи налагодився, проте Міша не спить і кричить в колясці, що привертає до зіркових батьків ще більше уваги і не дає їм спокійно поїсти або відпочити. Про все це втомлена Катя розповіла у відео у своїх Instastories.

Автор: Марина Настевич