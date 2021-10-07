Громадський транспорт в Києві може змінити роботу

В Києві попередили про можливі зміни в роботі громадського транспорту. Заплановано проведення заходів до Всесвітнього дня дій за гідну працю, повідомляє РБК-Украина.

Про це пише прес-служба "Київпастранс﻿".

З 10:30 год. до закінчення заходів можливе призупинення руху тролейбусів маршрутів №№ 5, 7-К, 8, 17 та автобусів маршрутів №№ 24, 55, 62, 114.

У разі заборони руху транспорту за маршрутом заходів, рух маршрутів буде організовано: