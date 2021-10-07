У поліції назвали найпоширеніші ДТП

У поліції назвали найпоширеніші ДТП
Фото: Facebook

З початку року на дорогах Київської області 163 людини загинули в ДТП, повідомляє Судово-юридична газета.

За 9 місяців поточного року патрульні Київщини зафіксували 12 488 аварій, 1 209 з них - з потерпілими. Про це повідомляють в прес-службі патрульної поліції Київської області.

«Травми отримали 1529 громадян, 163 людини загинули», - йдеться в повідомленні.

Поширеними видами автопригод залишаються:

  • порушення правил маневрування - 5 031;
  • недотримання дистанції - 2 935;
  • перевищення безпечної швидкості - 2 286.

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