У поліції назвали найпоширеніші ДТП

З початку року на дорогах Київської області 163 людини загинули в ДТП, повідомляє Судово-юридична газета.

За 9 місяців поточного року патрульні Київщини зафіксували 12 488 аварій, 1 209 з них - з потерпілими. Про це повідомляють в прес-службі патрульної поліції Київської області.

«Травми отримали 1529 громадян, 163 людини загинули», - йдеться в повідомленні.

Поширеними видами автопригод залишаються: