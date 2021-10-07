У поліції назвали найпоширеніші ДТП
З початку року на дорогах Київської області 163 людини загинули в ДТП, повідомляє Судово-юридична газета.
За 9 місяців поточного року патрульні Київщини зафіксували 12 488 аварій, 1 209 з них - з потерпілими. Про це повідомляють в прес-службі патрульної поліції Київської області.
«Травми отримали 1529 громадян, 163 людини загинули», - йдеться в повідомленні.
Поширеними видами автопригод залишаються:
- порушення правил маневрування - 5 031;
- недотримання дистанції - 2 935;
- перевищення безпечної швидкості - 2 286.