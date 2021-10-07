У Карпатах вдарили морози, температура впала до -2 градусів

У той час, як на Закарпатті стовпчики термометрів показують 19 градусів, вранці в четвер, 7 жовтня, на горі Піп Іван Чорногірський зафіксували мінусову температуру, повідомляє Страна UA.

Про це розповіли в Чорногорському гірському пошуково-рятувальному пості.

За їхніми даними, за станом на ранок четверга на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря становить -2 градуси. При цьому в Карпатах сонячно. Вітер дме південно-східний 12-13 м / с.