Логотип Євро-2024: в УЄФА зробили заяву щодо Криму

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявив, що Крим зображений на карті України під час презентації Євро-2024, тому що він є визнаною усім світом територією ﻿української держави, повідомляє УНИАН.

Про це заявили у пресслужбі УЄФА.

Крим зобразили на карті України під час презентації фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, який пройде у 2024 році у Німеччині. Це викликало обурення в Росії, яка окупувала український півострів у 2014 році.