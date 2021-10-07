Логотип Євро-2024: в УЄФА зробили заяву щодо Криму
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявив, що Крим зображений на карті України під час презентації Євро-2024, тому що він є визнаною усім світом територією української держави, повідомляє УНИАН.
Про це заявили у пресслужбі УЄФА.
Крим зобразили на карті України під час презентації фінальної частини чемпіонату Європи з футболу, який пройде у 2024 році у Німеччині. Це викликало обурення в Росії, яка окупувала український півострів у 2014 році.
"Карта України в анімаційному відео відображає резолюцію 68/262 Генеральної Асамблеї ООН, яка була широко схвалена державами-членами і яка визнає територіальні межі України з включенням Криму", - пояснили в УЄФА.