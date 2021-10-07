У Європі стартував продаж Chevrolet Corvette

Американська компанія Chevrolet розпочала продажі в Європі восьмого покоління свого культового спорткара Corvette. Новинка буде доступна зі знімним дахом і у варіанті кабріолет, повідомляє Обозреватель.

Через 2 роки після дебюту в США восьма генерація моделі дісталася до Старого Світу, причому вперше автомобіль отримає "праворульну" версію для Великобританії.

Через 2 роки після дебюту в США восьма генерація моделі дісталася до Старого Світу. Джерело: Chevrolet

Спочатку Chevrolet Corvette Stingray буде доступний у "святковому" виконанні Launch Edition, а пізніше з'являться й інші версії моделі. У стандартній комплектації європейська версія отримає адаптивні амортизатори, посилені гальма Brembo, блокування диференціала з електронним управлінням, спортивну випускну систему, додатковий аеродинамічний обвіс, підігрів і вентиляцію сидінь, проєкційний дисплей, інфо-розважальну систему з навігацією та аудіосистемою Bose, а також високошвидкісні шини Michelin Pilot Sport 4S.

У стандартній комплектації європейська версія отримає безліч опцій, запропонованих у США за додаткову плату. Джерело: Chevrolet

З урахуванням жорстких європейських норм Euro-6d 6,2-літровий V8 видає "на-гора" 482 к.с. (-20 к.с.) і 613 Нм (-24 Нм). У парі з ним працює 8-ступенева роботизована трансмісія з двома зчепленнями. На розгін до першої "сотні" автомобіль витрачає 3,5 секунди, а максимальна швидкість досягає 296 км/год.

З урахуванням жорстких європейських норм Euro-6d 6,2-літровий V8 видає "на-гора" 482 к.с. (-20 к.с.) і 613 Нм (-24 Нм). Джерело: Chevrolet

Купе обійдеться європейським фанам швидкості щонайменше у 86 900 євро, а кабріолет – не менш ніж 93 400 євро.