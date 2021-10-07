Особливості чоловічої дієти

Дієти - привілей представниць прекрасної статі, саме вони піклуються про те, щоб виглядати привабливими. Чоловік же погоджується на обмеження в харчуванні тільки в особливих випадках. У чому особливість дієти для чоловіків, повідомляє Menslife.

Звичайно ж, чоловічий організм відрізняється від жіночого. Наприклад, він споживає більше калорій, відповідно йому потрібно більше їжі, особливо білків, для підтримки м'язової маси. Найчастіше чоловіки працюють більше жінок, в тому числі і фізично, тому їм необхідно зберігати працездатність.

Як повідомляють медичні довідники, в разі, якщо чоловік постійно несе фізичні навантаження, його організм потребує 1900-2400 ккал в день. Якщо ж робота малорухлива, сидяча, досить буде і 1500-1700.

І природно, що чоловікам не підходять жіночі дієти, засновані на фруктах, кефірі, сирі, зелених салатах. Така дієта, звичайно, викличе втрату ваги, але побічні ефекти можуть бути дуже неприємні - від надриву на роботі до імпотенції.

Правила чоловічої дієти:

• Режим чоловічого харчування - три рази в день мінімум;

• Обмеження стосується жирів, але не білків і вуглеводів;

• Вітаміни А, B, C, D, E, клітковина, магній і кальцій - обов'язкові компоненти.

Продукти для чоловічої дієти:

Хліб

Немає білим булкам і здоби! Купуйте собі коханому хліб з борошна грубого помелу або дієтичні хлібці.

М 'ясо

З чоловічої дієти виключення неприпустимо, особливо, якщо робота чоловіки пов'язана з фізичними навантаженнями. Але не слід готувати смажене м'ясо, страви в паніровці, забудьте про ковбасні вироби. Кращий обід худне чоловіки - це шматок вареної пісної яловичини або курки. Свинина на час забута. Гарніри - овочеві, і ми зараз не про картоплю-фрі.

Риба

Чоловік, чия робота пов'язана з інтелектуальною діяльністю, потребує цей продукт. Це джерело фосфору, а також корисних жирних кислот, необхідних тканин мозку. Ідеальний обід худне офіс-менеджера - тушкована риба з овочами.

Сир

Нежирний сир - непоганий перекус, але навряд чи чоловік схоче одним сирком. Варто додавати до нього щось типу хлібців або галет, відтіняти сир смаком зелені, перцю, грибів.

Вівсянка, сер!

Це хороший сніданок, на досить тривалий час дає відчуття ситості. Крім того в ній багато корисного! Тільки не замінюйте натуральну вівсяну кашу готовими сумішами мюслі. Ця суха їжа з коробок просто набір з оброблених пластівців і різних калорійних добавок. Якщо «порожня» вівсянка викликає у вас збентеження, додайте в кашу скибочки свіжих фруктів.

Салати

Їх склад може бути практично будь-яким - свіжі і варені овочі, овочі гриль, вівсяні пластівці, пророщена пшениця, кріп, петрушка, часник. А ось заправку до салату вибирайте не з ряду майонезів або сметани. Підійде лимонний сік, невелику кількість оливкової олії.

Десерти

Дами мужньо відмовляються від солодкого, але чоловічому організму цукор необхідний! Звичайно не у вигляді торта або тістечка з кремом. Підійде тост з джемом, пара печива. Але зловживати все одно не варто.

Напої

Питний режим чоловічої дієти - близько 2 л рідини. Алкоголь не заборонений, але пам'ятайте, що в ньому багато калорій і він стимулює апетит - буде не зайвим. Пиво допустимо пару раз в тиждень, по одній гуртку бочкове. У «живому» пиві багато корисних мікроелементів, але не в баночному. Безалкогольний ряд - соки-фреш, негазована мінеральна вода, кефір, нежирний йогурт, неміцний чай. Від кави ж краще відмовитися зовсім.

Варто зазначити, що дієта для чоловіків надає більш ефективний вплив. Може бути, тому що чоловіки більш цілеспрямовані і доводять справу до кінця. У представників сильної статі більш сильна воля, і вони навряд чи дозволять собі зриви на щось заборонене.