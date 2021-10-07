У Мелітополі майже не курсують маршрутки через COVID-обмеження

У Мелітополі після набуття чинності вимоги про обов'язкову наявність COVID-сертифікату для пасажирів та водіїв, у місті майже не курсують маршрутки. Люди дістаються на роботу пішки або на велосипедах, повідомляє РІА-Мелітополь.

Як зазначають місцеві ЗМІ, лише деякі перевізники подбали про наявність сертифікатів вакцинації у водіїв. Тому з ранку в місті помітно зменшилася кількість маршруток.

"Ось, казали, що маршрутки будуть їздити з 6 до 9. Люди як божевільні поїхали за сертифікатами. А в підсумку о 7:20 на зупинці Депо, жодної маршрутки" , - кажуть місцеві жителі.

Фото: РІА-Мелітополь

Відзначається, що багато мелітопольці пішли на роботу пішки, дехто ще з часів першого локдауну пересіли на велосипеди.

У Мелітополі далеко не у всіх є COVID-сертифікати, а робити ПЛР-тест кожні три дні – доволі витратно.