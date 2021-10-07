Ф'юрі зневажливо висловився про Усика

Британський суперважковаговик Тайсон Ф'юрі назвав українця Олександра Усика "п'ятихвилинним" чемпіоном, повідомляє УНИАН.

Про це інформує SecondsOut.

Ф'юрі на прес-конференції перед поєдинком проти американця Деонтея Вайлдера назвав себе єдиним непереможним володарем титулу в надважкій вазі, але потім згадав, що жодної поразки немає й Усик.

"Вайлдер - психологічно слабка людина. Я нокаутую його. Якщо я знищив Вайлдера в реванші, то в третьому поєдинку йому буде ще гірше. Серед чемпіонів я залишився останнім. Я єдиний з нас, хто ще не програвав. А, я забуваю, що Усик п'ять хвилин був чемпіоном світу. Я говорив про групу, яка була раніше - останні 10 років. Я останній, хто досі тут, перший дворазовий чемпіон світу. У мене немає жодної поразки. Я творю історію" , - сказав Ф'юрі.

Ф'юрі 9 жовтня у Лас-Вегасі (США) захищатиме пояс WBC у бою проти Вайлдера.

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