НАБУ розкрило деталі справи Труханова

У справі, за якою підозрюють мера Одеси Геннадія Труханова, фігурують ще 15 осіб. За версією слідства, вони завдали майже 700 млн грн збитку одеському бюджету.

Про це повідомляє﻿ пресслужба Національного антикорупційного бюро.

НАБУ повідомило про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси та легалізації незаконно отриманих доходів. 10 із них є учасниками злочинної організації, решта — співучасники вчинення інших злочинів. Деякі з підозрюваних, в тому числі керівник злочинної організації, переховуються за межами України.

Детективи встановили, що впродовж 2016-2019 рр. земля ОТГ Одеси надавалась під забудову наперед визначеним компаніям в обхід конкурсу. ОТГ втратила щонайменше шість земельних ділянок та 131 млн грн. Загальний розмір завданої шкоди за цими епізодами становить 689 млн грн.

Забудовники сплачували гроші злочинній організації, яка через підконтрольних осіб в Одеській міській раді забезпечувала ухвалення «потрібного» рішення щодо оренди земельної ділянки.

Члени злочинної організації отримували від забудовника реальну ринкову вартість права забудови (100-200 млн грн за кожну земельну ділянку) і за таку винагороду гарантували йому право на забудову ділянки (суперфіцій) "фактично задарма", зазначили в НАБУ.

Злочинна організація суворо дотримувалася заходів конспірації, інформаційної безпеки та вживала контррозвідувальні прийоми: вербовка здійснювалась із застосуванням поліграфу, використовували засоби захищеного зв’язку, проводили зустрічі у приміщеннях із посиленим захистом тощо.

До злочинної діяльності залучили представників місцевих правоохоронних, контролюючих та судових органів. В обмін на потрібні рішення вони отримували неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів, квартир та інших матеріальних благ.

У НАБУ відзначили, що підозрюють в участі у злочинній організації таких людей (посади вказані на момент подій, які розглядало слідство):

- керівника злочинної організації;

- мера Одеси;

- голову комісії міськради Одеси з питань комунальної власності;

- голову земельної комісії міськради;

- керівника юридичного департаменту міськради;

- керівника і заступника керівника департаменту комунальної власності міськради;

- трьох осіб, які забезпечували фінансовий контроль, юридичний супровід та координацію дій учасників злочинної організації.

Про підозру також повідомлено ще шести особам, які були залучені до злочинних дій. Серед них — заступник Одеського міського голови, колишній керівник одного з комунальних підприємств, експрокурор Одеської області, власники компанії-забудовниці та її топменджери.