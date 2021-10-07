Діма Монатік засмутив шанувальників невтішною новиною

У зв'язку із зростанням чисельності хворих COVID-19 українському співакові Дімі Монатіку довелося оголосити про перенесення раніше запланованого шоу в «Мінськ-Арені» 16 жовтня, повідомляє WomanEL.

Про це йдеться на офіційній сторінці артиста в Instagram.

«Про нову дату ми повідомимо додатково. Всі квитки залишаються дійсними. Дуже сильно чекаємо зустрічі з Вами! » - підкреслив 35-річний артист.

Шанувальники Діми з розумінням поставилися до його заяви: «Знову перенесення. Дуже чекаємо тебе разом в Мінську з твоєї чудовою командою »,« Я не плачу, просто третій перенесення концерту в око потрапив. Любимо і дуже чекаємо хороших новин! »,« Спасибі, Діма, що думаєте про людей і зберігаєте нашу безпеку і здоров'я! Нехай концерт відбудеться, але коли вже не буде ризику».