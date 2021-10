Ірина Федишин: фото повсякденного образу співачки

Українська співачка Ірина Федишин разом із синами відправилася за покупками. Вона опублікувала фото з торгового центру в особистому блозі. Показала шанувальникам look of the day, повідомляє 24 Канал.

Ірина Федишин у перерві між гастролями проводить час з дітьми. В інстаграмі вона опублікувала новий знімок, на якому зображена з синами.

Повсякденний образ Ірини Федишин

Для поїздки в торговий центр виконавиця обрала комфортне вбрання. Вона постала перед камерою у сірому спортивному костюмі, що складається з худі з капюшоном і штанів. Такий одяг артистка вирішила поєднати з білими кросівками. На плечі була маленька біла сумочка з червоним ремінцем.

"Сьогодні в нас був цікавий шопінг" , – написала Ірина під фото.