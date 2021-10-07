У Києві профспілки проводять масштабну акцію протесту

У Києві на Майдані Незалежності починається масова акція протесту профспілкових організацій.

Представники профспілок розтягнулися колоною по Хрещатику від Бессарабки до Європейської площі. Автомобільний рух повністю перекрито в цю сторону, повідомляє канал Андрія Павловського.

Протестувальники планують йти під Кабмін і Верховну Раду.

Організатори акції розповіли, що вони виступають проти законопроєктів 5371, 5388, 2681, оскільки їх прийняття призведе до того, що роботодавець зможе ставити "кабальні умови в трудовому договорі" - не буде узгоджувати з працівником відпустку, буде платити "понаднормові" на свій розсуд і звільняти без узгодження з профспілками.



Організатори повідомляють, що в разі не реагування влади на вимоги профспілок - будуть проведені широкомасштабні акції протесту на захист трудових прав працівників у всіх регіонах країни.