Голосування за голову ВР може відбутися вже сьогодні

Верховна Рада може провести голосування за обрання голови парламенту і першого віце-спікера вже у четвер, 7 жовтня, повідомила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Так, ми хотіли б провести голосування сьогодні за призначення, щоб Верховна Рада працювала стабільно" , - сказала Кравчук.

Раніше голова фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що на посаду спікера буде призначено Руслана Стефанчука, а першим віце-спікером – першого заступника голови фракції "Слуга народу" Олександра Корнієнка.