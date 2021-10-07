Українська каратистка похвалилася фото з Мальдівів

Анжеліка Терлюга опублікувала ефектні кадри весільної подорожі на острови в Індійському океані, повідомляє Корреспондент.

Українська каратистка Анжеліка Терлюга поділилася в Instagram яскравими фотографіями медового місяця на Мальдівах.

Срібна призерка Олімпійських ігор, які відбулися в Токіо, у вересні вийшла заміж за тренера з карате Володимира Зарецького.

Після широкого святкування в ресторані під Одесою пара відправилася в романтичну подорож.

"Моя мрія втілилася в реальність... Мальдіви - це рай для двох... Комусь потрібен активний відпочинок, а нам хотілося в прямому сенсі втекти на острів, де не буде будильників, важливих справ, роботи й іншого... Тому мені сумно, що наш відпочинок у райському місці добігає кінця, але я щаслива, що ми тут побували і все це залишиться в пам'яті назавжди", - написала під одним з постів Анжеліка .

Нагадаємо, Терлюга - заслужений майстер спорту України з карате. Вона є триразовою чемпіонкою Європи, а також здобула срібло на Олімпійських іграх, які пройшли в Токіо.

Анжелика Терлюга на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga

Анжелика Терлюга на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga

Анжелика Терлюга на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga

Анжелика Терлюга с мужем Владимиром Зарецким на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga

Анжелика Терлюга с мужем Владимиром Зарецким на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga

Анжелика Терлюга с мужем Владимиром Зарецким на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga

Анжелика Терлюга с мужем Владимиром Зарецким на Мальдивах instagram.com/anzhelika_terliuga