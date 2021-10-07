"Слуга" Потураєв попередив про майбутню "парламентську революцію"

У Верховній Раді IX скликання гряде "парламентська революція", повідомляє Деловая столица.

Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв в ефірі "Україна 24".

"Ви прекрасно знаєте, що парламент перетворюється на посміховисько. Одна громадська організація, яка незалежна, але більше любить "Європейську солідарність", опублікувала статистику, що навіть із урахуванням турборежиму наш коефіцієнт корисної дії на 30% менше, ніж у Верховної Ради попереднього скликання. При тому, що у них було кнопкодавство, що Парубій ставив по 12 разів на голосування закони. У них були можливості, яких ми самі себе позбавили повністю. І вони працювали з кращим ККД" , — розповів він.

Потураєв пообіцяв, що Рада зробить внутрішню революцію.