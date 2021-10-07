Зарплати вчителів та лікарів зростуть: в уряді запропонували механізм

Міністерство економіки розробило План заходів з модернізації систем оплати праці в державному секторі до 2024 року. Проект розпорядження Кабінету міністрів направлено на погодження причетним центральним органам виконавчої влади, повідомляє РБК-Україна.

Як зазначили в прес-службі Мінекономіки, документ створений з метою реформування системи оплати праці в державному секторі, запровадження єдиних підходів до її формування та забезпечення конкурентної зарплати в державному секторі.

"Розв'язання зазначених проблем на державному рівні дозволить підвищити престижність та мотивацію до праці в бюджетному секторі економіки. Цього буде досягнуто шляхом збільшення заробітних плат, зокрема, лікарів, вчителів щонайменше від 13,5 - 15 тис. грн - для працівників найнижчої кваліфікаційної категорії, а для працівників більш високої кваліфікації - до 20 тис. грн і вище" , - прокоментувала заступниця міністра економіки України Світлана Глущенко.

Документом зокрема, передбачено:

підвищення загального рівня заробітної плати працівників окремих галузей бюджетної сфери з метою наближення його до рівня у приватному секторі й економіці в цілому;

посилення ролі сталої частки (посадового окладу) в структурі заробітних плат, зокрема шляхом поетапного підвищення розміру ставки працівника 1-го тарифного розряду ЄТС до величини 70% розміру мінімальної заробітної плати;

підвищення престижу та мотивації працівників до роботи в бюджетних галузях економіки шляхом забезпечення справедливої і обґрунтованої диференціації розмірів посадових окладів та міжпосадових співвідношень залежно від складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, професійно-ділових якостей працівника, результатів його праці, вимог освітньо-кваліфікаційного рівня посади;

впровадження єдиних підходів та зміна системи регулювання оплати праці працівників, задачі, функції й повноваження яких є аналогічними із працівниками інших державних органів однакового рівня юрисдикції, відповідальності, які виконують однакову за складністю та функціональними ознаками роботу;

запровадження єдиного механізму визначення окладів за військовими званнями військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу та окладів поліцейських за спеціальними званнями та забезпечення конкурентного рівня грошового забезпечення всіх силових структур та правоохоронних органів на єдиних засадах внаслідок вдосконалення його структури.

Автор: Олександр Білоус