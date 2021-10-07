Зірка "Джокера" Хоакін Фенікс збрив частину волосся і здивував новою зовнішністю

46-річний американський актор Хоакін Фенікс, які відомий роллю Артура Флека у фільмі "Джокер", здивував шанувальників новою зовнішність. Знаменитість збрив частину волосся на маківці голови, повідомляє Обозреватель.

Актор потрапив під приціл папараці разом зі своєю коханою, 36-річною актрисою Руні Марою. Пара прогулялася вулицями Манхеттену.

Хоакін Фенікс в ролі Джокера. Джерело: instagram.com/joaquinlphoenix

Зазначимо, що Хоакін збрив волосся з маківки заради ролі в майбутньому американському фільмі "Бульвар Розчарування" режисера Арі Астера.

Додамо, що пара разом зіграла в декількох фільмах. У їх числі, кінострічки "Не хвилюйся, пішки він далеко не заїде" (2018) режисера Гаса Вана Сента, "Марія Магдалина" (2018) режисера Гарта Девіса і "Вона" (2013) режисера Спайка Джонса.

Хоакін Фенікс зі своєю коханою Руні Марою. Джерело: instagram.com/joaquinlphoenix

Незабаром, стало відомо, що Хоакін Фенікс і Руні Мара разом зіграють в ще одному фільмі – "Полярна зірка", дата якого поки не розкривається. Режисером виступив Лінн Ремсі.

Хоакін Фенікс поцілував Руні Мару. Джерело: instagram.com/joaquinlphoenix

На безіменному пальці у Руні помітили кільце з діамантом. У мережі припустили, що це означає заручини, але самі актори ніяк не коментували. Пізніше Хоакім зізнався, що вони заручені.

Фенікс і Мара позують на камеру. Джерело: instagram.com/joaquinlphoenix

Фінікс і Мара виховують однорічного сина Рівера, якого назвали на честь загиблого брата актора Рівера Фенікса.