Продавав фейкові ПЛР-тести: у Львові судитимуть стоматолога

У Львові будуть судити групу осіб, що продавали фейкові ПЛР-тести на COVID-19. Виготовленням тестів займався місцевий стоматолог.

Про це повідомила﻿ пресслужба Львівської обласної прокуратури.

За даними слідства, турфірма надавала своїм клієнтам послугу – без проведення будь-яких лабораторних досліджень купити негативний ПЛР-тест на COVID-19.

Вартість послуги становила 800 грн.

Тести виготовляв місцевий стоматолог, використовуючи реквізитні дані одного із львівських діагностичних центрів. Після цього він, представившись кур’єром, безпосередньо передавав їх покупцям.

Обвинувальний акт уже направлено до суду.