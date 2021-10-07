У Полтавській області знайшли прикраси віком 2500 років

Біля населеного пункту Котельва в Полтавській області археологи знайшли скляні прикраси. Їх виявили на Барвінковій горі, що розташована на території історико-культурного заповідника "Більськ", повідомляє УНИАН.

Про це повідомив керівник археологічної експедиції Денис Гречко. За його словами, розкопки на території ґрунтового могильника розпочали наприкінці липня. Тут експедиція археологів знайшла три скляні прикраси. Як зазначив Гречко, знахідки – це частина намиста. Їм майже 2500 років – датовані IV ст. до н. е.

Наразі прикраси досліджують археологи \ Історико-культурний заповідник "Більськ"

Наразі прикраси досліджують археологи. Після цього їх планують представити в експозиції музею Більського городища.

Що таке Більське городище

Більське городище – це укріплене поселення скіфського часу, розташоване поблизу села Більськ Котелевського району. Його датують кінцем VIII– початком III століть до н. е.