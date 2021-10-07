Газова бульбашка Європи лопнула: Меркель прокоментувала ситуацію

Газова спекулятивна бульбашка лопнула в середу, а заяви Путіна про те, що Газпром збільшить прокачку газу через Україну, стали додатковим потужним каталізатором схлопування спекулятивних лонгів, повідомляє ПроФинанс.

Графік ціни найближчого (листопадового) ф'ючерсу на спотовий індекс TTF на газ на біржі ICE Futures (в доларах США за тисячу кубометрів) інтервалами в 60 хвилин

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відхилила звинувачення в тому, що російський лідер Володимир Путін якось причетний до рекордного зростання цін на газ в Європі.

«Наскільки мені відомо, не було заявок, за якими Росія відмовилася поставляти газ, особливо, якщо мова йде про газопровід України, - сказала Меркель журналістам в середу. - РФ може поставляти газ тільки на підставі контрактних зобов'язань, а не просто так».

Минулого місяця 40 членів Європейського парламенту закликали Європейський Союз досліджувати роль контрольованого державою ПАТ "Газпром" в стрибку цін на природний газ, заявивши, що вони підозрюють його в маніпулюванні ринком. Вони висловили припущення, що дії експортера газу були навмисними спробами використовувати ціни на енергоносії для надання політичного тиску на Європу. У той час як лідери Франції, Іспанії та інших країн закликають ЄС вжити термінових заходів щодо зниження цін на газ, які в якийсь момент в середу підскакували на 40%, Меркель була більш стриманою.

«Я просто хочу нагадати вам, що ми звикли до дуже низьких цін на газ, - сказала вона після саміту ЄС в Словенії. - Частину сланцевого газу в США стало вже неможливо добувати, оскільки ціни були настільки низькими, що виробництво не окупилося б. Тепер попит знову зростає, і потрібно дивитися дуже уважно».

Лояльне ставлення Меркель до зростання цін на газ можна пояснити тим, що, на відміну від багатьох інших європейських лідерів, вона не буде балотуватися на переобрання. Німецькому лідеру більше не потрібно турбуватися про розгніваних виборців, які можуть покарати лідерів, які співчувають людям, які зіткнулися з великими рахунками за електроенергію.

Крім того, у німецького лідера є й інші причини, щоб виключати провину Росії на зростання цін на газ. Меркель дала життя викликаючому суперечки трубопроводу «Північний потік - 2», незважаючи на гучні заперечення США і більшої частини Європейського Союзу. Критики попередили, що в результаті реалізації проекту залежність Німеччини від російського газу посилиться і що Росія одного разу зможе використовувати його в якості політичної зброї. Меркель, однак, висловила думку, що ні Росія, ні «Північний потік - 2» не мають нічого спільного з нинішнім дефіцитом газу.