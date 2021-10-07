В Україну йдуть дощі і похолодання
Суха погода утримається в Україні до 11 жовтня, її забезпечить поле високого тиску. А з 11 до 14 жовтня погода дещо зміниться. Очікується прихід атмосферних фронтів, які принесуть дощі, в Карпатах може випасти мокрий сніг, повідомляє Факты.
Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.
Вона прогнозує холодну погоду ночами: близько 0 градусів, а місцями можуть бути заморозки до мінус 3. Денна температура буде перебувати в діапазоні 10 - 16 вище нуля, тільки на півдні і в Закарпатті стовпчики термометрів можуть досягти 18 градусів тепла.
«А з 11 до 14 жовтня погода дещо зміниться. Ми очікуємо приходу атмосферних фронтів, які принесуть дощі, в Карпатах може випасти мокрий сніг. Температурний фон трохи зміниться. Так, ночами температура дещо підвищиться - стовпчики термометрів показуватимуть плюс 3 - 8. А ось денна температура трохи знизиться - очікується близько 10 градусів тепла. На півдні, можливо, термометри покажуть і 16 вище нуля», - зазначила синоптик.