В Україну йдуть дощі і похолодання

Суха погода утримається в Україні до 11 жовтня, її забезпечить поле високого тиску. А з 11 до 14 жовтня погода дещо зміниться. Очікується прихід атмосферних фронтів, які принесуть дощі, в Карпатах може випасти мокрий сніг, повідомляє Факты.

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Про це розповіла синоптик Наталія Діденко.

Вона прогнозує холодну погоду ночами: близько 0 градусів, а місцями можуть бути заморозки до мінус 3. Денна температура буде перебувати в діапазоні 10 - 16 вище нуля, тільки на півдні і в Закарпатті стовпчики термометрів можуть досягти 18 градусів тепла.