Зеленський підписав закон про протидію антисемітизму

Президент Володимир Зеленський підписав закон "про запобігання та протидію антисемітизму в Україні". Відповідний документ ухвалила Рада 22 вересня 2021 року, повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, він передбачає створення законодавчого механізму для протидії антисемітизму в Україні та запобігання його проявам задля захисту прав людини, запобігання випадкам ксенофобії, расизму та дискримінації.

Також, закон дає визначення терміну "антисемітизм" та вказує перелік його проявів.

Разом з тим, у законі міститься норма про заборону антисемітизму та його проявів.

За порушення вимог цього закону передбачається цивільно-правова, адміністративна та кримінальна відповідальність.

Тобто, громадяни матимуть право на відшкодування матеріальної й моральної шкоди, завданої особі внаслідок антисемітизму та його проявів.

Закон набуде чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Автор: Марія Кучерявець