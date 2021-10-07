YouTube буде виділяти найцікавіші фрагменти відео

Сервіс YouTube часто дозволяє певним частинам аудиторії брати участь в експериментах, даючи їм можливість випробувати нові, ще недоступні більшості функції. Тепер Google повідомила, що невелике число користувачів зможе бачити спеціальні позначки над індикатором прогресу в роликах YouTube, повідомляє 3Dnews.

Дані про експеримент з'явилися на сторінці підтримки YouTube. Відповідно до опису функції, сервіс експериментує з демонстрацією користувачам спеціального маркування, що дозволяє знайти найцікавіші частини відео.

Учасники експерименту побачать спеціальний граф над класичним червоним індикатором прогресу - чим вище граф, тим частіше переглядається користувачами ця частина відео. У примітці підкреслюється, що в експерименті бере участь лише невеликий відсоток користувачів смартфонів і ПК.

Щось схоже вже давно присутній на деяких розважальних сайтах, але наскільки буде відрізнятися версія Google, поки невідомо - підтверджених свідчень від користувачів поки не надходило. Не виключено, що в разі успіху експерименту відповідні графи з'являться не тільки у фокус-групи, але і у інших користувачів.