Марка Cadillac змінила свій логотип

Слідуючи тенденціям, американський бренд спростив свою емблему. Кольоровий щит буде поступово замінюватись, коли Cadillac перейде на електроенергію, повідомляє 24 Канал.

З поширенням електрифікації в автопромі, у багатьох виробників з’являється шанс заново винайти свою ідентичність і багато відомих брендів почали зі своїх логотипів. Бренд люксових автомобілів Cadillac також зробив це, без зайвого галасу замінивши емблеми на своїх ресурсах в Інтернет.

Насправді, Cadillac показав новий логотип ще раніше – коли представив електричний кросовер Lyriq. Шеврони автомобіля спереду та ззаду були світловими, а зробити їх такими дозволив перехід на новий монохромний дизайн.

На сайті Cadillac та у соціальних мережах марки вже використовується новий чорно-білий щит бренду, замість повноколірного. Мережеві архіви показують, що зміна логотипу на домашній сторінці Cadillac відбулась 18 вересня, коли дилери марки почали приймати замовлення на Lyriq. Коли електричний кросовер прибуде наступного року, він стане першим серійним автомобілем Cadillac з новим логотипом.

Кольоровий щит Cadillac залишиться на деякий час, аби використовуватись на автомобілях з двигунами внутрішнього згорання. Це дає теперішньому логотипу Cadillac термін придатності, оскільки керівники бренду у квітні підтвердили, що компанія стане повністю електричною до 2030 року.

Фото: Cadillac Lyriq з новим логотипом марки / Cadillac

Фото: Cadillac Lyriq з новим логотипом марки / Cadillac

Фото: Cadillac Lyriq з новим логотипом марки / Cadillac