Ryanair відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції
Лоукостер Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року, повідомляє Avianews.
Рейс буде виконуватися два рази на тиждень щочетверга та щонеділі.
Орієнтовна ціна квитків становить від 28 євро в один бік з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі.
За найнижчим тарифом value пасажир може взяти з собою в салон літака один предмет з габаритами до 40х25х20 см без обмеження по вазі.
Для польотів до Венеції Ryanair буде використовувати основний аеропорт Марко Поло. Він розташований в 13 км від міста.
Розклад рейсів Венеція-Одеса-Венеція Ryanair:
Венеція 15:50 → Одеса 19:10, четвер
Венеція 18:20 → Одеса 21:40, неділя
Одеса 19:45 → Венеція 21:05, четвер
Одеса 22:15 → Венеція 23:35, неділя