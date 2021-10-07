Ryanair відкриє прямий рейс з Одеси до Венеції

Лоукостер Ryanair відкриє прямий рейс Одеса-Венеція. Відкриття рейсу заплановано на 27 березня 2022 року, повідомляє Avianews.

Рейс буде виконуватися два рази на тиждень щочетверга та щонеділі.

Орієнтовна ціна квитків становить від 28 євро в один бік з урахуванням перевезення тільки ручної поклажі.

За найнижчим тарифом value пасажир може взяти з собою в салон літака один предмет з габаритами до 40х25х20 см без обмеження по вазі.

Для польотів до Венеції Ryanair буде використовувати основний аеропорт Марко Поло. Він розташований в 13 км від міста.

Розклад рейсів Венеція-Одеса-Венеція Ryanair:

Венеція 15:50 → Одеса 19:10, четвер

Венеція 18:20 → Одеса 21:40, неділя

Одеса 19:45 → Венеція 21:05, четвер

Одеса 22:15 → Венеція 23:35, неділя