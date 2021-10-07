Як встановити Windows 11 на несумісні комп'ютери

Розробники з Microsoft розповіли про спосіб, який дозволить встановити операційну систему на несумісні пристрої, повідомляє 3Dnews.

На цьому тижні Microsoft приступила до поширення Windows 11. Як відомо, для установки нової програмної платформи потрібно, щоб ваш пристрій відповідало ряду вимог. Якщо ваш комп'ютер їм не відповідає, то не поспішайте засмучуватися.

Зображення: 3DNews

Однією з частих причин несумісності є вимога до наявності модуля Trusted Platform Module 2.0. Модуль TPM може бути відключений в BIOS, але на досить старих комп'ютерах його просто немає. У плані підтримуваних процесорів Intel і AMD також є чіткі обмеження, які могли б стати перешкодою для установки Windows 11. На щастя схоже, що Microsoft не має наміру прикладати надмірних зусиль для того, щоб заборонити користувачам офіційно підтримуються комп'ютерів взаємодіяти з новою ОС.

Зображення: Microsoft

Справа в тому, що на цьому тижні на сайті підтримки Microsoft з'явилася стаття, присвячена способам установки Windows 11. У ній розробники описали різні варіанти установки нової ОС, а також розкрили спосіб завантаження платформи на підтримуються комп'ютери. Виявилося, що для цього достатньо змінити лише один параметр реєстру, як описано в інструкції на скріншоті вище і показано нижче.

Зображення: Hot Hardware

Після внесення відповідних коректив перевірка наявності працюючого модуля TPM 2.0 і підтримуваного процесора при установці Windows 11 виконуватися не буде. Однак для установки ОС цим способом потрібно наявність модуля TPM 1.2. Microsoft також нагадує, що встановлювати Windows 11 на невідповідне мінімальним системним вимогам пристрій не рекомендується і користувач, роблячи це визнає і розуміє ймовірні ризики.