Дитина не вміє розпізнавати свій стан сонливості. Його поведінка при цьому може бути як млявим, загальмованим, так і гіперактивним, дратівливим. EDS і нарколепсії - це стани, пов'язані з дефіцитом сну. Вони мають характерні симптоми, повідомляє Econet.

Чим викликано порушення дитячого сну? Занадто тривалий нічний сон, засипання під час їжі - це тривожні показники, симптоми такі ж, як і часта неможливість заснути, переривчастий сон, пробудження з істерикою. Батьки можуть почати турбуватися з приводу поведінкових, психологічних і академічних проблем своєї дитини, які вони не приписують проблем зі сном.

Надмірна денна сонливість у дітей

Надмірна денна сонливість (Excessive daytime sleepiness), або EDS, характеризується стійкою сонливістю і дефіцитом енергії в ході дня після повноцінного нічного сну. Є симптомом нарколепсії - порушення циркадних ритмів, апное уві сні або ідіопатичною гиперсомнии (неврологічного розладу).

Ознаки EDS у дітей

Дитина не в змозі розпізнавати свій стан сонливості.

Сонна поведінка: позіхає, тре очі, опускає голову, киває головою, мікросон (голова опускається при сидінні (на 5-10 сек.).

Ознаки дисфункції лобових часток: апатія, погана мова, плоска емоційність, розлад пам'яті, «негнучке» мислення і відсутність планування, нездатність до багатозадачності.

Діти молодшого віку виявляють неуважність і гіперактивність.

Діти старшого віку проявляють імпульсивність.

Якщо дитина / підліток повноцінно виспався, але у нього протягом дня все одно відзначається сонна поведінка.

Діти і підлітки з EDS більш схильні до низької самооцінки, до того, що їх вважають ледачими, неуважними.

Поведінкові ознаки - гіперактивність, схильність до опозиційних вчинків - у дітей можуть бути пов'язані з EDS.

Внаслідок сонливості можуть бути порушені когнітивні функції високого рівня (здатність до абстрактного мислення).

Що таке нарколепсії

Це хронічна неврологічна патологія, яка викликана нестачею збудливого нейротрансмітера, що призводить до надмірної сонливості та іншої нетипової активності. Ось її 5 симптомів.

Надмірна сонливість в денний час: виявляється нападами безсоння і сонливістю під час дня; у дітей проявляється неуважністю, дратівливістю, гіперактивністю.

Каталепсія: загальна або часткова раптова втрата тонусу м'язів, яка викликана емоціями (триває від декількох секунд / хвилин.

Галюцинації: лякають бачення, що виникають при засипанні або пробудженні.

Сонний параліч: короткочасне утруднення руху / мови при засипанні або пробудженні.

Порушення нічного сну: уривчастість сну з систематичними пробудженнями.

Кожен з перерахованих симптомів може мати свою причину. Люди помилково вважають нарколепсией стан, коли людина раптово «відключається».

Орексінергіческая система

Нарколепсія з каталепсією пов'язана з втратою гіпоталамічних нейронів, що містять орексин і розташованих в задній області гіпоталамуса, через механізм аутоиммунитета і генетичних причин.

Вірусні інфекції сприяють розвитку пошкоджень. При COVID-19 також пошкоджується гіпоталамус, тому температура тіла підвищена або, навпаки знижена. Йде збій гормонів і апетиту, режиму сну і неспання.

Поширені помилкові діагнози