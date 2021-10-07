У США створили двоногого літаючого робота-дрона

У майбутньому повноцінна версія робота LEO може бути задіяна для виконання складних або небезпечних для людей робіт, повідомляє Корреспондент.

У США в Каліфорнійському технологічному інституті розробили прототип двоногого робота-дрона LEONARDO. Про це пише Gizmodo.

Повідомляється, що робот LEO може ходити як звичайний двоногий робот, а також має можливість літати.

"LEO є прототипом - свого роду перевіркою концепції, що дозволяє побачити, чи може двоногий літаючий робот виконувати завдання, які були б важкими або неможливими для наземних роботів або повітряних дронів" , - йдеться в повідомленні.

У майбутньому повноцінна версія LEO може бути задіяна для виконання складних або небезпечних для людей робіт, таких як ремонт або встановлення нового устаткування у важкодоступних місцях або відвідування стихійних лих і місць промислових аварій.

Зазначається, що подібний до LEO робот міг би транспортувати обладнання на поверхню Марса або використовуватися у військовій сфері.