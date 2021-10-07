Порядок денний можливої зустрічі Путіна та Зеленського обговорюється
У Кремлі заявили, що процес формування порядку денного можливої майбутньої зустрічі президентів Росії і України - Володимира Путіна і Володимира Зеленського - триває, але сам порядок ще не сформовано, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Про це розповів прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи повідомлення ряду ЗМІ про те, що російська сторона нібито передала до Києва 12 пунктів в якості підсумкового документа після можливої зустрічі Володимира Путіна і Володимира Зеленського.
"Дійсно, між Офісом президента України і адміністрацією президента нашої країни - це (Дмитро) Козак - здійснюються контакти з метою намацати той перелік питань, які могли б обговорюватися. І озвучувалися, і формулювалися різні пропозиції, але поки в сухому залишку якогось загального розуміння і готовності до формулювання порядку денного можливої зустрічі немає", - сказав Пєсков.