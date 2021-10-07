Разумков відповів на питання про президентські амбіції

Відкликаний з посади голови парламенту Дмитро Разумков на брифінгу в четвер, 7 жовтня, відповів на питання про президентські амбіції, повідомляє Кореспондент.

"Президентські вибори поки не почалися. Раніше говорили, що з голови Верховної Ради ніколи не було президентів, сьогодні ми цей запобіжник прибрали" , - відповів Разумков.

Він також додав, що на пенсію не збирається.

"Я далекоглядна людина. Час розставить все по своїх місцях... будь-які виклики я зможу пройти" , - сказав Разумков.

Стосовно можливої ​​втрати депутатського мандата Разумков сказав, що це буде поза законом.