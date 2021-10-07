Податківці відзвітували про літній рейд по курортах: майже 80 млн грн штрафів

Державна податкова служба в літній період 2021 року здійснила 1951 фактичну перевірку суб'єктів господарювання в місцях масового відпочинку громадян, на курортах і базах відпочинку, повідомляє UBR.

За підсумками річного аудиту підприємці отримали 78,5 млн грн штрафів, а 85 перевірок закінчилися вилученням контрафакту на суму 13,7 млн грн.

Понад 10 млн грн штрафів вже сплатили до місцевих бюджетів. За рішеннями судів до адміністративної відповідальності за порушення порядку проведення розрахунків залучили 675 осіб.

За даними відомства, найчастішими стали порушення щодо застосування РРО - бізнес отримав 26,3 млн грн штрафів, зафіксовані 637 випадків.

Також було накладено майже 9 млн грн штрафів за продаж підакцизних товарів, не облікованих у встановленому порядку (492 випадки).

Крім того, аудитори встановили 92 випадки незаконної діяльності (без державної реєстрації) фізичних осіб та 122 випадки додатково оформлених працівників.

Під час перевірок було отримано понад 4200 ліцензій на торгівлю алкоголем і більше 2000 - на торгівлю тютюновими виробами.