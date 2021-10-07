На посаду голови Ради висунули п'ять кандидатур
Після відставки Дмитра Разумкова на звільнене крісло спікера Верховної Ради претендують п'ять кандидатур, повідомляє Кореспондент.
На місце спікера ВР претендують:
- перший віце-спікер Руслан Стефанчук (Слуга народу),
- Ярослав Железняк (Голос),
- Яна Зінкевич (Європейська солідарність),
- Олексій Гончаренко (Європейська солідарність),
- Гео Лерос.
При цьому Гончаренко запропонував кандидатуру Лероса, а Лерос - Гончаренка.
Також Слуга народу пропонує призначити віце-спікером главу партії Олександра Корнієнка.