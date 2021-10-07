На посаду голови Ради висунули п'ять кандидатур

На посаду голови Ради висунули п'ять кандидатур

Після відставки Дмитра Разумкова на звільнене крісло спікера Верховної Ради претендують п'ять кандидатур, повідомляє Кореспондент.

На місце спікера ВР претендують:

  • перший віце-спікер Руслан Стефанчук (Слуга народу),
  • Ярослав Железняк (Голос),
  • Яна Зінкевич (Європейська солідарність),
  • Олексій Гончаренко (Європейська солідарність),
  • Гео Лерос.

При цьому Гончаренко запропонував кандидатуру Лероса, а Лерос - Гончаренка.

Також Слуга народу пропонує призначити віце-спікером главу партії Олександра Корнієнка.

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