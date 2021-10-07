"Мемна" криптовалюта злетіла в ціні

«Мемний» токен Shiba Inu оновив рекорд за вартістю і піднявся на 12 сходинку в рейтингу найбільших криптовалют. За ринковою капіталізацією він обійшов Litecoin, Chainlink і Bitcoin Cash - за даними сервісу CoinGecko, сукупна вартість всіх монет в обігу склала 15 мільярдів доларів, повідомляє "Лента.ру".

За добу ціна токена злетіла на 46 відсотків, а за тиждень - на 324. Альткоїн почав дорожчати після того, як глава Tesla Ілон Маск 4 жовтня поділився в Twitter фотографією свого вихованця, цуценя породи Сіба-іну. Публікація найбагатшої людини в світі в черговий раз «струснула» крипторинок, і вартість усіх валют, заснованих на мемі з собакою, стала зростати. Наприклад, токен Dogelon Mars за день подорожчав на 84 відсотки.

Вже на наступний день після твіту Shiba Inu став найпопулярнішим токеном на найбільшій в США криптобіржі Coinbase. Добовий обсяг торгів на платформі склав 1,3 мільярда доларів. Для порівняння, показник біткоїну дорівнював всього 774 мільйонам доларів. 6 жовтня добовий обсяг торгів Shiba Inu на Coinbase перевищив 1,8 мільярда доларів. Творці Shiba Inu називають свою криптовалюту «вбивцею Dogecoin». На сайті вони відкрито заявляють, що розробили токен, щоб випередити за капіталізацією улюблену цифрову монету Маска. Така ідея народилася у авторів проекту після скандальної події на світовому фондовому ринку, коли користувачі Reddit штучно роздули вартість акцій GameStop, AMC і інших збиткових компаній.

Мем-токени не мають ніякої цінності, яка могла б виступати їх забезпеченням, і більшість з них не стануть в майбутньому повноцінною криптовалютою. Проте деякі з них використовуються в якості інструменту для спекулятивних угод через мінливу вартість. Невідомий великий утримувач Shiba Inu вже нажився на спекуляціях з нею після різкого зльоту в ціні. Він перевів токени загальною вартістю понад 83 мільйони доларів з однієї адреси на іншу. Відомо, що на початку вересня держатель придбав 6,1 трильйона монет за 43,8 мільйона доларів. Таким чином, за тиждень він отримав близько 74 мільйонів доларів прибутку.

Аналогічна ситуація сталася у вересні з токеном Shiba Floki. 13 вересня Ілон Маск опублікував в Twitter першу фотографію свого цуценя з підписом «Флоки [кличка цуценяти] приїхав» (Floki has arrived). До вечора однойменний токен подорожчав на 934 відсотка в порівнянні з рівнем закриття попередньої торгової сесії, зазначено на сайті CoinGecko.