Вийшов перший тизер фільму за книгою Скрябіна

Прем'єра комедії "Я, Побєда і Берлін" за мотивами однойменної повісті українського музиканта запланована навесні 2022 року, повідомляє Корреспондент.

Вийшов перший офіційний тизер комедійної стрічки "Я, Побєда і Берлін" за мотивами однойменної повісті українського музиканта Кузьми Скрябіна. Ролик з'явився 7 жовтня на YouTube-каналі Держагентства України з питань кіно.

У центрі сюжету - лихі 1990-ті роки і музикант-початківець Кузьма, який за три дні до концерту відправляється зі своїм другом Бардом в Берлін на старій Побєді. Він хоче знайти колекціонера, який обміняє автомобіль на шестисотий Мерседес. Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій машині, а хлопцям з групи - встигнути на виступ. Незважаючи на те, що з перших хвилин подорожі все пішло не за планом, пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.

Автори комедії обіцяють фірмовий гумор і багато каверів відомих пісень Кузьми Скрябіна у виконанні українських зірок. Режисером фільму виступила Ольга Ряшина, а головні ролі виконали Іван Бліндар, Володимир Гева і Марія Стопник.

Прем'єра стрічки запланована навесні 2022 року.

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