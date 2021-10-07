Укрзалізниця запустить ще один рейс за кордон
У компанії "Укрзалізниця" анонсували подальше відновлення міжнародних перевезень. Так, вже 10 жовтня буде запущений потяг "Інтерсіті" Київ-Перемишль, повідомляє Обозреватель.
"10 жовтня поїде відновлений поїзд "Інтерсіті" Київ-Перемишль. Поїде два денних поїзди", – заявив керівник пасажирського напрямку компанії Олександр Перцовський під час презентації графіка руху пасажирських поїздів на 2022-й.
Відзначимо, наразі поїзди їздять у Австрію, Словаччину та Молдову. Крім цього, в планах є відновлення ще одного поїзда в Кишинів.
Наразі в столицю Молдови курсує поїзд із Одеси. При цьому хочуть запустити ще один – із Києва.
До припинення сполучення між Україною і Польщею курсували такі поїзди:
- 2 швидкісних рейсу Київ-Перемишль;
- Одеса-Перемишль;
- Київ-Варшава;
- Львів-Вроцлав;
- безпересадкові вагони Київ-Вроцлав.
Сполучення між Україною і Польщею по залізниці було припинено 15 березня 2020 року. Причиною цього стала пандемія коронавірусу.