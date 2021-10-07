Ціна на автогаз продовжує бити рекорди

Середня ціна зрідженого газу в мережах АЗС 7 жовтня досягла рекордних 18,02 грн/л (+15 коп./л до 6 жовтня), свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи «А-95», повідомляє Enkorr.

При цьому ціна ресурсу в мережах преміум-сегменту побила рекорд за всю історію спостереження. Так, ОККО виставила на стелу 18,99 грн/л (+50 коп./л), WOG - 18,68 грн/л (+20 коп./л).

Крім того, мережа «Авантаж 7», що працює в економ-сегменті, підняла ціну автогазу на 50 коп./л, до 17,77 грн/л.

Такі мережі як «БРСМ-Нафта», «Паралель», BVS, «Катрал», Motto і ін. підвищили ціни в межах 5-50 коп./л.