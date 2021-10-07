Сири продовжать дорожчати

Як і всі молокопродукти в світі, сир подорожчав. Україна в цьому плані не відстає, сировари мають намір і далі збільшувати ціни, повідомляє Інфоагро.

Вартість українського сиру практично завжди була вище світової. Але тепер наш сир вже відчутно дорожчий, ніж у наших сусідів білорусів і ціни впритул наблизилися до рівня Росії, куди колись постачали величезні обсяги українського товару.

Сировари вважають, що підняття цін на сир в ситуації, що склалася, необхідне для виживання виробництва. Але це призводить до того, що споживач все більше схиляється до купівлі більш дешевого імпортного сиру, звикає до смакових якостей більш дешевого, наприклад, польського сиру. І якщо в майбутньому ціни навіть вирівняються, то багато хто буде вже робити вибір на користь іноземного продукту. Загалом, шансів швидко відновити виробництво буде зовсім мало, навіть якщо раптом українське молоко стане дешевим, а ціни на газ впадуть у рази.

Деякі великі оператори мають намір в жовтні збільшити ціну на сир на чергові 5%, на полицях в магазинах він не буде дешевше 220 грн/кг.

Випуск справжнього сичужного сиру в минулому місяці склав близько 5,5 тис. т (-18% до серпня 2020), а сирного напівтвердого продукту 3,8 тис. т. У вересні, і тим більше в жовтні, виробництво сиру в Україні ще більше скоротиться.