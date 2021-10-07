General Motors представив новий автопілот
Американський автомобільний концерн General Motors анонсував нову систему автономного управління Ultra Cruise. Фактично, мова йде про поліпшеної версії нинішнього автопілота Super Cruise, використовуваного належать GM марками Cadillac і Chevrolet, повідомляє Автоцентр.
У серійних моделях концерну новий автопілот з'явиться в 2023 році, при цьому відмовлятися від актуальної версії не планують.
Ultra Cruise планують встановлювати на преміальні автомобілі, Super Cruise - на масові. Впровадження нової системи почнуть з Cadillac. Головна її перевага - здатність самостійно керувати автомобілем в 95% сценаріїв. Працює автопілот на основі даних, одержуваних від системи камер, датчиків і лидара. Надходить від них інформація обробляється обчислювальної платформою з п'ятьма нанометровими чіпами.
Від актуальної версії новий автопілот відрізняється здатністю розрізняти сигнали світлофора, їхати по заданому маршруту, стежити за швидкісними обмеженнями і тримати дистанцію до попереду йде транспортного засобу. Крім того Ultra Cruise під силу повертати і змінювати смугу. При цьому і те, і інше він може робити як самостійно, так і на вимогу. Ще одним плюсом стане приватна стоянка.
З водієм новий автопілот буде спілкуватися через дисплей. На ньому час від часу будуть з'являтися текстові повідомлення. Наприклад, прохання взяти керування на себе або підказки по час руху або вибору маршруту.