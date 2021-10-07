Валютний ринок четверга: хід торгів

У четвер падіння котирувань безготівкового долара на міжбанківському валютному ринку зупинилося. Сталося це, як неважко здогадатися, завдяки діям Національного банку.

Відразу ж після відкриття торгів регулятор вийшов з інтервенцією і встановив великий ордер на покупку валюти на рівень 26,30 гривень. Як тільки сьогоднішня підтримка (всього на 1,5 копійки нижче вчорашнього рівня) була позначена, всі покупці, що вичікував до останнього вийшли з заявками. Торгівля в першій половині сесії проходила у вузькому діапазоні 26,31-26,34 гривень з дуже незначними коливаннями. Періодично спред (різниця між ціною покупки і продажу) звужувався до 0,5 копійок.

Продовжив дешевшати готівковий долар. Вранці оптові обмінники столиці продавали його по 26,42-26,43 гривень, а до обіду готівкового «американця» вже можна було купити по 26,36-26,37 гривень. Річний мінімум ціни продажу знизився на 1 копійку в порівнянні зі вчорашнім днем. За інформацією порталу «Курс України», сьогодні, на відміну від попередніх днів, попит на готівкову валюту відновився. Схоже, ті, хто вичікував, вирішили все ж конвертувати наявну гривню в готівковий долар.

Євро на FOREX сьогодні торгується у вузькому діапазоні 1,1548-1,1569 долара, в той час як весь світ чекає на рішення щодо підняття стелі держборгу від Конгресу США. Готівковий євро вранці продавали по 30,50-30,52 гривень, але до обіду цінник опустився до 30,45-30,48 гривень.

Російський рубль, який напередодні опустився до 72,70 рублів за долар, сьогодні в першій половині дня зміцнився до 72,10 рублів. Сталося це незважаючи на те, що світові ціни на нафту сьогодні падають: ціна бареля нафти марки Brent до 12:00 четверга опустилася нижче 80 доларів, в той час, як напередодні доходила до 83 доларів. Готівковий рубль в Києві вже третій день поспіль продають по 3,62-3,64 гривень за 10 рублів.

А ось польський злотий трохи подорожчав: сьогодні в столиці його можна придбати по 6,65-6,70 гривень.