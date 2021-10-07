"Жовті" COVID-сертифікати у "Дії" відтепер доступні на всіх смартфонах

"Жовті" внутрішні COVID-сертифікати тепер доступні для користувачів iOS та Android у застосунку "Дія".

Про це повідомляє﻿ Міністерство цифрової трансформації.

"Отримати його (сертифікат - ред.) можна в день вакцинації після внесення даних про першу дозу вакцинації дводозною вакциною" , - йдеться в повідомленні. ﻿

Сертифікат діятиме 120 днів.

Як згенерувати "жовтий" COVID-сертифікат

1. Оновіть застосунок "Дія" до останньої версії та авторизуйтесь у ньому.

2. Натисніть "Послуги", далі - "COVID-сертифікати" та "Отримати сертифікат".

3. Підпишіть згоду на передання ваших даних Дія.Підписом.

Після другої дози COVID-вакцини повторіть запит, щоб отримати "зелений" сертифікат.