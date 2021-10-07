"Жовті" COVID-сертифікати у "Дії" відтепер доступні на всіх смартфонах
"Жовті" внутрішні COVID-сертифікати тепер доступні для користувачів iOS та Android у застосунку "Дія".
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
"Отримати його (сертифікат - ред.) можна в день вакцинації після внесення даних про першу дозу вакцинації дводозною вакциною", - йдеться в повідомленні.
Сертифікат діятиме 120 днів.
Як згенерувати "жовтий" COVID-сертифікат
1. Оновіть застосунок "Дія" до останньої версії та авторизуйтесь у ньому.
2. Натисніть "Послуги", далі - "COVID-сертифікати" та "Отримати сертифікат".
3. Підпишіть згоду на передання ваших даних Дія.Підписом.
Після другої дози COVID-вакцини повторіть запит, щоб отримати "зелений" сертифікат.