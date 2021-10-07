Що буде з цінами на житло: прогноз до кінця року

У великих українських містах поступово падає активність на вторинному ринку житла, в жовтні цей процес розповсюдиться на більшість обласних центрів, повідомляє ТСН.

Такий прогноз озвучив президент Асоціації фахівців з нерухомості (рієлторів) України Юрій Піта.

За його словами, зменшення активності стабілізувало ціни на житло - у великих містах вони зросли лише на 1,5-2%, а решті не змінилися. Експерт прогнозує, що до кінця поточного року ціни суттєво не зміняться.

Ціни на вторинному ринку, зазначає експерт, залежать від низкивфакторів. До них Піта відносить зростання собівартості будівництва, попит, розвиток іпотеки та реформи містобудування. Втім, зростання цін у поточному році експерт не прогнозує.

"До кінця року середні ціни на новобудови можуть зрости в середньому лише на 2-3%. Наразі збільшення цін в межах 3-5% очікується лише у 20-30% об’єктів, що зводяться" , - каже він.

Ціни на оренду житла

В Асоціації кажуть, що у вересні оренда житла підвищилася в ціні на 5-10% в залежності від міста і його стану.

"До кінця року суттєвих цінових змін поки не передбачається. Малогабаритне житло радянської забудови, що користується попитом у 60-65% винаймачів, може зрости в ціні не більше 2-3% і в основному за рахунок появи на ринку нових об’єктів - передчасно звільнених орендарями квартир" , - наголосив фахівець.

Піта припустив, що високі тарифи на опалення можуть спровокувати зниження ціни на оренду житла на 10-15%.