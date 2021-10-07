Шмигаль назвав розмір держборгу України

Сукупний державний та гарантований державою борг України перевищує 90 млрд доларів.﻿ Про це в ході VII Київського міжнародного економічного форуму (КМЕФ) розповів прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні гарантований державою борг і державний борг України трохи більше ніж 90 млрд доларів", - сказав Шмигаль.

За його словами, в уряду є стратегія по зміні структури державного боргу.